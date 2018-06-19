В Москве не будут разгонять облака ради финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не будет воздействовать на погоду, в том числе разгонять облака в день финала чемпионата мира по футболу, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нет, во время чемпионата мира по футболу не предполагается прямого воздействия на погоду", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли разгонять облака в ходе заключительных матчей ЧМ-2018.

Вильфанд пояснил, что прямое воздействие на погоду в Москве предусматривается только в три дня в году: 9 мая, 12 июня (День России) и День города. Все эти операции планируются заблаговременно и являются крайне затратными.

Чемпионат мира впервые проходит в России, он стартовал 14 июня. Финальный матч состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".