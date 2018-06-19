Комитет Совфеда поддержал поправки о противодействии хищению средств с карт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал поправки в законодательство по противодействию хищению денежных средств с банковских карт, палата рассмотрит документ на заседании в среду.

Закон направлен на создание правового механизма, противодействующего хищению денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а также на предотвращение несанкционированного клиентом снятия средств.

Документом закрепляется право оператора по переводу денежных средств на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признакам осуществления перевода средств без согласия клиента.

Кроме того, устанавливается обязанность операторов по переводу средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России, направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.

Как сообщил первый зампредседателя комитета СФ Николай Журавлев, по данным Банка России, объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц (покушений на хищение денежных средств со счетов юридических лиц с использованием систем дистанционного банковского обслуживания) в 2017 году составил 1,57 миллиарда рублей. Объем несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории России, в 2017 году составил 961,3 миллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 25%.

Положения документа направлены на защиту интересов как юридических, так и физических лиц. Как отмечается в заключении комитета, реализация положений закона позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершаемых с использованием ДБО, сократить возможности хищения денежных средств с платежных инструментов граждан, а также предотвратить потери кредитных организаций со счетов юридических и физических лиц.