Собянин поручил убрать турникеты в наземном транспорте Москвы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать все турникеты в столичном наземном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе напомнили, что первые турникеты установили в 2001 году в Зеленограде, а затем — на абсолютном большинстве маршрутов. Отмечается, что турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетниками, но существенно снизили скорость движения и комфорт пассажиров.
"К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества. Так, в рамках обновления подвижного состава было увеличено количество автобусов особо большой вместимости ("с гармошкой") и начаты закупки трехсекционных трамваев нового поколения "Витязь-М". Использование турникетов на этих видах транспорта особенно неудобно, так как критически увеличивает время посадки пассажиров", — пояснили в пресс-службе.
"В то же время на первых порах увеличивается число безбилетников. Однако это не критично благодаря работе службы контроля и самое главное — благодаря пассажирам, которые стали более ответственными при оплате проезда", — отмечается в сообщении.
К сентябрю у всех дверей автобусов и троллейбусов установят валидаторы.