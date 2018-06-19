МВД рассмотрит вопрос упрощения получения гражданства соотечественниками

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МВД России систематизирует и при необходимости внесет изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

По его словам, концепция миграционной политики предполагает разработку дополнительных механизмов переселения соотечественников в Россию.

"Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания, прежде всего речь идёт о жителях Украины", — сказал Зубов.

Он отметил, что все механизмы для этого сейчас существуют, их нужно проанализировать и систематизировать.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства.