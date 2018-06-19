Верховный суд пояснит, когда агрегатор такси отвечает перед пассажиром

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ разъяснит, когда агрегатор такси несет ответственность за вред, причиненный пассажиру, сказано в проекте постановления пленума суда.

В проекте сказано, что агрегатор такси отвечает за причиненный в ходе перевозки вред, если договор перевозки был заключен между пассажиром и агрегатором от своего имени, либо если из обстоятельств у пассажира складывается мнение, что договор заключен именно с агрегатором, а не с конкретным водителем. Такими обстоятельствами могут быть рекламные вывески, информация в интернете, переписка сторон при заключении договора и т.п.

Проект устанавливает ответственность перевозчиков, в частности, за порчу багажа или невозможность доставить людей или грузы к месту назначения. В проекте поясняется, что перевозчик отвечает за утрату или повреждение багажа независимо от наличия вины, в том числе за случайное причинение вреда (например, дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение).

Перевозчика могут освободить от возмещения ущерба, причиненного из-за обстоятельств, которые являются объективно непредвидимыми и непредотвратимыми (например, стихийное бедствие), сказано в проекте.

"Ответственность за вред, причиненный имуществу пассажира вследствие ненадлежащего состояния салона предоставленного для перевозки транспортного средства, несет перевозчик, например, в случае порчи одежды пассажира вследствие загрязнения салона", — поясняется в проекте.

Тридцатого июня 2016 года в Санкт-Петербурге произошло ДТП по вине водителя "Яндекс.Такси", нарушившего правила дорожного движения. В результате аварии пассажирке был нанесен тяжкий вред здоровью, она перенесла операцию. Пассажирка хотела взыскать с компании 60 миллионов рублей, но суд отказал ей в иске.