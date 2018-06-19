Собянин ознакомился с итогами модернизации Люберецких очистных сооружений

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ознакомился с итогами модернизации Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал".

"Люберецкие очистные сооружения являются одним из главных коммунальных предприятий города — половина сточных вод Москвы и десятка городов Подмосковья стекаются сюда, и здесь проходит их очистка. Тем не менее, десятки лет около 2 миллионов москвичей и жителей Подмосковья чувствовали дурные запахи, которые шли от Люберецкий очистных сооружений, потому что такова была технология, так было построено", — рассказал Собянин.

По его словам, последние несколько лет шла модернизация очистных сооружений, они были закрыты, что позволило значительно снизить неприятные запахи. "Менялось старое оборудование на новое, выводились из эксплуатации морально и физические устаревшие технологии. В результате на 95-97% выбросы сероводорода и дурнопахнущих веществ снизились. В целом ситуация кардинальным образом изменилась, и я надеюсь, что жители это оценят", — отметил мэр Москвы.

В свою очередь глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в 2013 году в ведомство поступало около 150-170 жалоб от москвичей на неприятные запахи. "Были превышения и по содержанию аммиака, и меркаптанов, и сероводорода в воздухе. В 2017 году было порядка 20-25 жалоб, в этом году их практически нет", — подчеркнула она.

Андреева также отметила, что благодаря модернизации Люберецких сооружений, включая ультрафиолетовую очистку, вода в Москву-реку выпускается чистая, полностью отвечающая санитарному законодательству.

Генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко сообщил, что во время модернизации площадь закрытых первичных отстойников сточных вод равна площади примерно десяти футбольных полей. Это позволило значительно снизить неприятные запахи от сооружений.

Кроме того, рассказал он, с прошлого года ведется установка 35 фильтров газоочистки, часть из которых уже работает, остальные введут в эксплуатацию в августе.

Всего в рамках мероприятий по снижению запахов с 2013 года из эксплуатации выведены почти 80 тысяч квадратных метров сооружений, в том числе 18 уплотнителей сброшенного осадка диаметром 33 метров общей площадью 15 тысяч квадратных метров, создан единый центр обработки осадка, устаревшие фильтр-прессы заменены на 9 современных высокопроизводительных центрифуг. Также открыты две автоматизированные станции мониторинга атмосферного воздуха.