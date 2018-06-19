Ульяновские врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

САМАРА, 19 июн — РИА Новости. Ульяновские врачи спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.

По информации министерства, около двух часов ночи 19 июня бригада скорой помощи доставила в Большенагаткинскую районную больницу мужчину в возрасте 36 лет с проникающим ранением в области грудной клетки. Обстоятельства, при которых была получены травма, неизвестны. В результате осмотра у пациента диагностировано повреждение сердца и сквозное ранение левого легкого.

"Хирургом районной больницы Сергеем Гусевым, анестезиологом Рамилем Айнутдиновым и торакальным хирургом областной клинической больницы Рафаэлем Синатуллиным проведено срочное оперативное вмешательство, в результате которого удалось извлечь нож и спасти жизнь мужчине", — цитируются в сообщении слова главврача больницы Антона Панкрушева.

Отмечается, что операция длилась около трех часов, жизни мужчины в настоящее время ничего не угрожает.