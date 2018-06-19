Представитель Telegram выступит на Комитете ООН по правам человека

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель Telegram Дамир Гайнутдинов расскажет о ситуации вокруг мессенджера в России на сессии Комитета ООН по правам человека, сообщил во вторник адвокат Павел Чиков.

По его словам, 21 июня правовой аналитик "Международной Агоры" Гайнутдинов вместе со спецдокладчиком ООН по свободе слова Дэвидом Кайя выступит на мероприятии Комитета ООН по правам человека в Женеве.

"Дамир расскажет о деле Telegram — первой глобальной интернет-компании, открыто бросившей вызов попыткам спецслужб контролировать переписку пользователей", — написал Чиков в своем канале в мессенджере.

В минувший четверг Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram, который не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Теперь решение официально вступило в законную силу, однако право претворять его в жизнь Роскомнадзор получил сразу после решения суда первой инстанции (в рамках отдельной процедуры).