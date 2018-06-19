Минтранс регламентировал новые стандарты общественного транспорта

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минтранс РФ изменил социальный стандарт транспортного обслуживания населения в части оборудования общественного транспорта отопителями и кондиционерами, а также регламентировал соблюдение норм вместимости в салоне транспортных средств, следует из распоряжения министерства.

Как отметил представитель Минтранса РИА Новости, соцстандарт транспортного обслуживания населения при перевозках автомобильным и городским наземным общественным транспортом разработан в целях реализации транспортной стратегии РФ на 2014-2018 годы и устанавливает уровень и показатели качества транспортного обслуживания по муниципальным, межрегиональным, международным маршрутам регулярных перевозок, и их нормативные значения.

"Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, оборудованы системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства в любое время года", — говорится в обновленной редакции стандарта.

При этом нормы температурного режима остались прежними — не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Также Минтранс регламентировал нормы вместимости в салонах транспортных средств на уровне не более трех человек на 1 квадратный метр (ранее — до пяти человек) свободной площади пола салона транспортного средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок осуществляются только с использованием сидячих мест, отмечается в документе.

"Распоряжения Минтранса России вступают в силу с момента их подписания, если иное не оговорено самим распоряжением, но при этом еще раз отмечаем, что социальный стандарт разработан для оценки качества транспортного обслуживания населения и носит рекомендательный характер", — подчеркнул представитель ведомства.