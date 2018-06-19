В Госдуме выступили за запрет использования электронных сигарет в метро

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложения Минтранса запретить использование электронных сигарет в метро правильны, в отличие от идеи ограничить бесплатный провоз багажа, так как для реализации этого потребуются колоссальные суммы, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном и включил в новую редакцию разрешение на фото- и видеосъемку, при этом в правила хотят ввести запрет на курение электронных сигарет и ограничить размер багажа, который можно возить бесплатно.

"По багажу, я думаю, что Минтранс не прав… Что они этим хотят заработать, я не пойму. Ну, будет 5% или 1% (пассажиров) с нестандартным багажом. И куда им бежать потом? А если создать на всех станциях весы, чтобы там работали, чтобы там были службы, которые бы проверяли, это колоссальные суммы", — сказал РИА Новости Ефимов, приведя в качестве примера подобную технологию контроля в аэропортах при посадке в самолет.

В то же время он поддержал идею запретить использование электронных сигарет в метро. Он пояснил, что это может пагубно сказаться, например, на аллергиках и детях. "Электронные сигареты в метро в замкнутом пространстве? Да он когда на улице идет, я обхожу его. Вы видели, сколько электронная сигарета дыму дает?" — сказал Ефимов.

Что касается фото- и видеосъемки, этот вопрос Ефимов переадресовал в ФСБ, так как это, по его словам, напрямую касается безопасности в транспорте.