Госдума повысила пошлину на загранпаспорт нового поколения

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей.

При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей.

Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Повышение госпошлин позволит направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей в год, что компенсирует большую часть его расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, оцениваемые в 44,2 миллиарда рублей, пояснял ранее РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.