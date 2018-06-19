Аксенов раскритиковал идею придания Южному берегу Крыма особого статуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал абсурдной идею экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) о придании прибрежным территориям Южного берега полуострова особого статуса с переходом под федеральное управление.

Эксперты РАНХиГС считают необходимым придание Южному берегу Крыма особого статуса с переходом под прямое управление федерального центра и установлением ограничений на ведение хозяйственной деятельности, сообщил ранее РБК. К числу основных проблем региона эксперты относят "гипертрофированное развитие строительного сектора", массовую застройку прибрежной полосы и других ценных земель, вырубку зеленых насаждений.

"Концепция РАНХиГС о придании Южному берегу Крыма особого статуса с переходом под прямое управление федерального центра и введением ограничений на хозяйственную деятельность – абсурдная идея, о которой не знают не только в правительстве Республики Крым, но и в правительстве Российской Федерации", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма отметил, что этот вопрос не обсуждался ни на одном совещании с профильными вице-премьерами федерального правительства, а о создании соответствующих рабочих групп ему ничего не известно.