Московское метро разработает новые правила пользования подземкой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский метрополитен начал разработку новых правил пользования подземкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Московский метрополитен всегда руководствуется действующим законодательством. Типовые правила пользования метрополитеном вступят в силу с 30 декабря этого года. Одновременно с ними начнут действовать и новые правила пользования столичным метро, которые сейчас активно разрабатываются", — рассказали в метро.

Накануне газета "Известия" сообщила, что Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитенами. В новую редакцию включили разрешение на фото- и видеосъемку, а также запрет на курение электронных сигарет.