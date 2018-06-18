В Москве выбрали форму для волонтеров штаба Собянина

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Форму для волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина, который подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, выбрали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Всего в ходе презентациям было представлено девять видов формы от российских дизайнеров.

Путем электронного голосования волонтеры выбрали в качестве формы белую футболку с черными надписями "Возможности огромные", "Крутые инновации", "Драйв мегаполиса" и другие. За данную форму проголосовало 37% волонтеров.

Дизайнером футболки является Катя Добрякова.

"Я присутствую здесь, потому что не могу не поддержать эту социальную инициативу — конкурс дизайнеров для создания экипировки волонтеров в предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы", — сказала посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева, которая присутствовала на презентации формы.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.