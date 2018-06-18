В Москве ограничат движение у стадиона "Спартак" в связи с матчем ЧМ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено рядом со стадионом "Спартак" 19 июня в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Завтра, 19 июня в СЗАО временно изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира FIFA 2018 на стадионе "Спартак". Ограничения будут действовать только в день мероприятия", — говорится в сообщении.

В ЦОДД напоминают, что жителям необходимо было получить пропуск в префектуре округа, чтобы подъезжать к своим домам без ограничений. Добавляется, что проехать только по пропуску можно будет на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик.

Также 19 июня будет действовать ограничение на стоянку и остановку на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летная.

Кроме того, в ЦОДД обратили внимание на то, что с 1 июня ежедневно, включая выходные дни, работают временные выделенные полосы на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы и на Ленинградском проспекте от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе. Кроме того, в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра выделенная полоса общественного транспорта была перенесена из левого пролета тоннеля в правый.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Сенегала открывает турнир во вторник матчем против команды Польши на стадионе "Спартак" в Москве.