Самый длинный день в Москве в 2018 году продлится 17 часов 33 минуты

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Самый длинный световой день в 2018 году в Северном полушарии Земли наступит 21 июня и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты, после чего начнется астрономическое лето, прогнозируют российские астрономы.

"Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Земли 21 июня. В этот день в 13:07 мск наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима. При этом в Северном полушарии будет наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь — на широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты", — говорится в сообщении Московского планетария.

В день летнего солнцестояния Солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом в Северном полушарии. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому эти дни и называют стояниями Солнца. Затем Солнце начнет опускаться к югу, световой день начнет уменьшаться.

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты — полярный день. Так, в Мурманске он уже в самом разгаре, Солнце здесь вообще не опускается за линию горизонта с 22 мая по 22 июля.

На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.