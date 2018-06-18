Комитет Госдумы поддержал меры по стимулированию переезда на Дальний Восток

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке соотечественникам-переселенцам из-за рубежа.

Документ устанавливает возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. При условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность.

Законопроект, внесенный правительством РФ, разработан в целях стимулирования переезда соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь, на Дальний Восток.

Поправки вносятся в закон о дальневосточном гектаре. В соответствии с действующим законодательством гражданину на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся на территории Дальневосточного федерального округа, площадь которого не превышает одного гектара. Площадь участка, предоставляемого на основании заявления, поданного несколькими гражданами, также исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого человека.