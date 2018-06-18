В Москве пройдет патриотическая акция "Вахта памяти"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата пройдёт в Александровском саду в Москве ночью 22 июня в рамках патриотической акции "Вахта памяти. Вечный огонь", сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Акция "Вахта памяти" в этом году пройдёт в Москве уже в 27-й раз и состоится 22 июня в 3.00", — рассказали в департаменте.

Цветы возложат после того, как в 4.00 утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны, добавили в департаменте. Акция продлится до 5.30 утра, среди участников церемонии возложения — Рота почетного караула, представители молодёжных объединений, общественных организаций, патриотических клубов.

После возложения цветов участники акции почтут память погибших минутой молчания.