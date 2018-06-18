Москалькова проводит встречу с украинским омбудсменом

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла на встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой, как ожидается, омбудсмены двух стран согласуют план посещения заключенных в СИЗО и колониях на территории России и Украины.
Российский омбудсмен пояснила, что Денисова также хотела посетить заключенного в Омске, но опоздала на самолет с Ямала, куда прибыла, надеясь посетить осужденного в РФ за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.
Вместе с тем, по словам Москальковой, уполномоченный Верховной рады тогда по телефону подтвердила свое согласие на встречу с ней в Москве в понедельник, 18 июня. Российский омбудсмен уточнила, что на встрече будет обсуждаться, в том числе, дата посещения Сенцова.
Российский омбудсмен отмечала также, что назначенная на понедельник встреча с коллегой в Москве не означает отмену посещения ею заключенного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, однако Москалькова считает необходимым согласовать детали посещения с украинской стороной.