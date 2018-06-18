Онищенко объяснил, зачем необходимо повышать пенсионный возраст

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко объяснил причины повышения пенсионного возраста. Он заявил, что нужно добиваться правильного понимания сути реформы в обществе и призвал работодателей и профсоюзы не нагнетать обстановку.

По мнению Онищенко, необходима активная разъяснительная работа среди населения, чтобы избежать роста напряженности из-за повышения пенсионного возраста. "Эта тема трактуется заведомо тенденциозно: кто-то делает это по наивности, другие намеренно обостряют ситуацию. Люди должны понимать, что сейчас ведется тщательная работа по корректировке законопроекта. Вместе с ним должны принять меры, в том числе законодательные, гарантирующие комфортные и безопасные условия труда. Кроме того, никуда не денется пенсия по здоровью и за выслугу лет — в стране много активных людей старшего возраста, которые хотят работать, но есть и те, кто на это неспособен", — отметил депутат.

Он пояснил, что реформа необходима для обеспечения страны достаточным количеством квалифицированной рабочей силы. "Сейчас мы падаем в демографическую яму. Работать, кроме трудовых мигрантов, вскоре будет некому, поэтому активные граждане должны потрудиться для страны, чтобы сохранить ее сильной и активно развивающейся. Для них закон должен стать гарантией того, что их неожиданно не уволят как отработанный материал. Мы уже опоздали с реформой, ждать дальше нельзя", — уверен Онищенко.

По словам парламентария, повышение пенсионного возраста следует рассматривать как часть процесса модернизации пенсионной системы, затрагивающего многие другие аспекты. "Продолжительность жизни в России постепенно увеличивается. Однако нужно понимать, что это огромная работа, в которой свою роль играют все без исключения министерства и ведомства, участвуя в создании условий труда и их контроле", — подчеркнул он.

Геннадий Онищенко выразил удивление по поводу позиции профессиональных союзов, а также работодателей, воздержавшихся от поддержки законопроекта.

"Альянс профсоюзов и работодателей приводит к тому, что наемные работники часто находятся в бесправном состоянии, не защищены, в частности, от последствий профессиональных заболеваний. Бизнес не производит модернизацию условий труда, жалуется, что его "задушили" проверками, но вместе с тем не выполняет элементарных правил безопасности и контроля за сотрудниками, при этом пытаясь диктовать правительству свои правила", — заявил он.

Депутат Госдумы привел в пример аварию, произошедшую в Москве 16 июня, когда водитель такси наехал на стоящих на тротуаре пешеходов. "Мужчина за рулем не спал 20 часов, неудивительно, что он перепутал газ с тормозом, подвергнув опасности себя и окружающих. Работодатель перед выходом на работу должен был проверить его состояние и добиться того, чтобы он трудился не дольше положенного времени. Но, к сожалению, этого не было сделано", — объяснил он.

Онищенко вспомнил и недавнюю трагедию в Волгограде, когда при столкновении катамарана с баржей погибли 11 человек: "Рулевой не имел необходимых для выхода в акваторию документов, у людей не оказалось элементарных средств спасения. Такое сплошь и рядом. Обычно говорят, что на все это нет денег, но пассажиры были вполне обеспеченными людьми".

В ближайшее время региональные законодательные и исполнительные власти получат законопроект для рассмотрения и внесения собственных предложений.