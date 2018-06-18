Художник Лопатин назвал ситуацию вокруг карикатуры на Поклонскую глупой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Художник Денис Лопатин, который является автором скандальной карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского императора II, назвал глупой ситуацию, сложившуюся вокруг плаката.

Ранее краевое следственное управление СК РФ проинформировало, что в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина в октябре прошлого года, где была представлена карикатура. Однако камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника. Позже сам Лопатин сообщил корреспонденту агентства "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" , что вынужден эмигрировать во Францию из-за угрозы уголовного преследования в России.

В свою очередь, Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что считает отъезд художника за границу побегом и попыткой изобразить из себя жертву, так как действия автора подпадают под статью Уголовного Кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.

"Ситуация глупая, оскорбились те, кому плакат я не показывал. Если бы активисты не раскричались на весь интернет, картинку бы увидели 20 человек и забыли бы наутро. У меня масса настоящих обидных карикатур, но их не заметили", — сказал РИА Новости Лопатин.

Он подтвердил, что действительно сейчас находится во Франции и опасается возвращаться в Россию из-за возможного уголовного преследования. Художник уже приступил к оформлению иммиграционных документов.