ФСБ хочет дать юридическое определение "шпионским" техсредствам

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ФСБ собирается уточнить определение технических средств для скрытого получения информации, сейчас соответствующее изменение в кодекс об административных правонарушениях находится на этапе разработки, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона направлен на установление значения термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации… Цель закрепления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств", — говорится на портале.

В сообщении отмечается, что сейчас значение этого термина в законодательстве не раскрыто.