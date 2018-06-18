Экспертный совет создаст Стандарт экологической открытости Москвы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Экспертный совет при правительстве РФ запустил проект по созданию Стандарта экологической открытости Москвы, сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

"Такого документа сейчас нет нигде в мире, в этом смысле Москва демонстрирует высокий уровень работы в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической открытости", — приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ Рашида Исмаилова.

Как отмечается, особое внимание в стандарте будет уделено деятельности хозяйствующих субъектов и стимулированию их открытости в части негативного воздействия на окружающую среду. В документе будут использованы лучшие практики, выработанные в рамках деятельности Открытого правительства. Он станет главным экологическим инструментом города,

обеспечивая информирование и обратную связь с жителями по экологическим вопросам, подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что стандарт будет предложен предприятиям промышленности как инструмент, позволяющий продемонстрировать повышенный уровень их экологической ответственности, что, в свою очередь, положительно скажется на имидже предприятий. Кроме того, эксперты предлагают включить добровольное исполнение стандарта в перечень критериев оценки природоохранной деятельности предприятия при проведении проверки контрольно-надзорными органами. Что касается деятельности органов власти, то в документе будут прописаны требования по раскрытию ими данных экологического мониторинга, состояния окружающей среды, а также информации о природоохранных мероприятиях.

"В подготовке стандарта, помимо рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ, также примут участие эксперты Высшей школы экономики, Российской академии наук, общественного совета при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", — добавили в пресс-службе.