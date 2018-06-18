Дальний Восток получит на соцразвитие 54 млрд рублей до 2021 года

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение 3 лет, об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Я подписал распоряжение о распределении трансфертов на социальное развитие Дальнего Востока, в течение 3 лет туда направляется почти 54 миллиарда рублей, 21 миллиард должны поступить в бюджет 9 регионов в этом году. Речь идет о ремонте и строительстве объектов, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе", — сказал он.

Медведев отметил, что нужно создать "нормальные" условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке.

"Там сейчас много новых компаний создается, модернизируются старые производства, но для того, чтобы люди туда хотели приезжать работать, нужно создавать нормальные условия. Речь идет о строительстве детских садов, школ, колледжей, больниц и спортивных комплексов и благоустройстве территории. Ну и, конечно, о дорогах, о мостах, сетях, а именно теплоснабжении, водоснабжении, транспортной инфраструктуре", — уточнил он.