Дальний Восток получит на соцразвитие 54 млрд рублей до 2021 года

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение 3 лет, об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
Медведев отметил, что нужно создать "нормальные" условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке.
"Там сейчас много новых компаний создается, модернизируются старые производства, но для того, чтобы люди туда хотели приезжать работать, нужно создавать нормальные условия. Речь идет о строительстве детских садов, школ, колледжей, больниц и спортивных комплексов и благоустройстве территории. Ну и, конечно, о дорогах, о мостах, сетях, а именно теплоснабжении, водоснабжении, транспортной инфраструктуре", — уточнил он.