Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России‍

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ, теперь на решение властей России о блокировке мессенджера, сообщил адвокат Павел Чиков.

"Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера", — написал он в своем Telegram-канале.

Чиков подчеркнул, что из-за ограничения доступа к Telegram пользователи могут потерять источник уникальной информации, а также лишиться возможности свободно коммуницировать.

Кроме этого, представители Telegram обращают внимание на то, что кроме обмена сообщениями, мессенджер предоставляет возможность вести каналы, которые являются "одним из немногих независимых и свободных источников

распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам".

По словам адвоката, действия властей, связанные с ограничением доступа к мессенджеру, уже привели к блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов.

"Заявитель подчеркивает, что в его деле российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации", — уточнил юрист.

Кроме того, по словам Чикова, Telegram намерен в ближайшее время подать кассационную жалобу на решение о блокировке в президиум Московского городского суда.

В минувший четверг Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram, который не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Теперь решение официально вступило в законную силу, однако право претворять его в жизнь Роскомнадзор получил сразу после решения суда первой инстанции (в рамках отдельной процедуры).