Поклонская назвала отъезд карикатуриста Лопатина во Францию побегом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Отъезд художника-карикатуриста Дениса Лопатина во Францию — побег, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее в камчатском СУ СК сообщили, что поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина в октябре прошлого года, где была представлена карикатура на Поклонскую и Николая II. Позже художник сообщил корреспонденту агентства "КАМЧАТКА-ИНФОРМ", что вынужден эмигрировать во Францию из-за угрозы уголовного преследования в России. Как рассказали в СК, по результатам экспертизы следователи отказались заводить уголовное дело в отношении Лопатина.

"В соответствии с заключением религиоведческой экспертизы беглый "карикатурист" своей "работой" призывает к уничижительному отношению к ценностям православия, провоцирует ненависть к верующим. <…> Ущербность "творчества" и трусливое поведение очень хорошо характеризуют заказчиков его "работы", — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее мнению, художник пытается "изобразить из себя жертву". Также депутат напомнила, что действия автора подпадают под статью Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих.

"Кстати, для сведения "беглеца". Те преступления, по которым проводится доследственная проверка, относятся к преступлениям экстремистской и террористической направленности, и весь мир сегодня ведет борьбу с этим злом, в том числе и Франция, где уважают и ценят нашего Императора Государя Николая ll, являющегося православным святым, за честь которого стоят миллионы людей во всем мире", — добавила Поклонская.