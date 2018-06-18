МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пенсионная реформа будет прорабатываться экспертами правительства, курирующими министрами и вице-премьерами, после чего подключатся эксперты в Думе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о возможных поправках в законопроект, он уточнил, что "обсуждение ведется в правительстве и Государственной Думе".

"Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы", — отметил Песков.

По его словам, пока не будет окончательных очертаний пенсионной реформы, обращаться к президенту Владимиру Путину по этому вопросу преждевременно.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.