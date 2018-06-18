Мособлдума предлагает ужесточить ответственность за ложный вызов спецслужб

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мособлдума предлагает ужесточить ответственность за ложный вызов "скорой", полиции и пожарной охраны, предполагается увеличение штрафов до 3 тысяч рублей или назначение обязательных работ на срок до 100 часов, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Подмосковный парламент планирует до конца месяца выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в КоАП РФ, которые предполагают ужесточение ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. Речь идет о таких службах, как пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Инициатива Мособлдумы была поддержана Советом законодателей России, уточнили в пресс-службе.

"У нас в регионе, по статистике, из всех поступивших звонков на номер "112" 4% являются ложными. Реагирование на ложные вызовы – это значительные материальные ресурсы. Мы предлагаем увеличить штраф для таких "телефонных хулиганов" – от 1,5 до 3 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов. В случае повторного нарушения закона предлагается увеличить ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов", – рассказал глава подмосковного парламента Игорь Брынцалов, слова которого цитирует пресс-служба.

Сейчас размер штраф за заведомо ложный вызов специализированных служб составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей, пояснили в пресс-службе.