Вход в Парк Горького будет закрыт 23 и 24 июня в связи с выпускным вечером

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве будет закрыт с 6.00 23 июня до 6.00 24 июня в связи с подготовкой и проведением выпускного вечера для столичных школьников, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Вход для зарегистрированных на портале mos.ru выпускников и сопровождающих, получивших специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом, будет открыт с 20.00 23 июня до 06.00 24 июня….Сама территория парка будет закрыта с 6.00 23 июня до начала праздника для проведения монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности", — сообщили в департаменте в понедельник.

Как уточнили в ведомстве, вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка.

"Вчерашние школьники не смогут беспрепятственно входить и выходить с территории празднования – индивидуальные браслеты со штрих-кодами позволяют сделать это только единожды. Кроме того, если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям", — пояснили в пресс-службе.

Также во время проведения праздника обеспечивать безопасность будут частные охранные организации, сотрудники полиции и Росгвардии. Для медицинского обеспечения будут задействованы 5 бригад скорой медицинской помощи.

Кроме того, будет организована проверка водителей и технического состояния транспортных средств. Для сопровождения групп выпускников будут выделены сотрудники полиции, а в месте посадки и высадки безопасность дорожного движения будет обеспечена подразделениями ГИБДД. Также на акватории реки Москвы, прилегающей к месту проведения мероприятия, будет организовано патрулирование катеров с дежурными сменами спасателей.

Автомобили, которые будут использоваться для перевозки выпускников, разрешается заказывать только у лицензированных транспортных компаний, добавили в ведомстве.