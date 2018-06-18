"Чиновники считают лишними едоками". Выходцам из Донбасса трудно в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать все, "что связано со сферой приобретения российского гражданства". Так глава государства в ходе прямой линии ответил на вопрос переселенцев с Донбасса. А пока тысячи беженцев из Донецкой и Луганской областей пытаются устроиться в стране, которую считали и считают своей родиной. Для некоторых преодоление бюрократических препон стало вопросом жизни и смерти в буквальном смысле слова. РИА Новости разбиралось, как живут в России выходцы из Донбасса и почему соотечественникам так трудно возвращаться на родину.
Две попытки возвращения
Но продолжение "антитеррористической операции" (АТО, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) буквально выгнало ее из дома. Квартиру Елены, как она сама говорит, "посекло осколками" в январе 2016-го. "Выбило рамы, внутрь залетело. Восстановить у меня возможности не было, да и как жить, когда к тебе домой "прилетает"? Опасно это. Сама бы, может, и осталась, но у меня дочка и мама. И решила: все, уезжаю", — рассказывает она.
На жизнь в России Елена не жалуется. "Хорошо приняли. Большое спасибо школе 793. Отнеслись с пониманием, дочку сразу взяли. Сама, чтобы работать, оплачиваю патент — ежемесячно 4300 рублей. Врачи, поликлиники… Вот со справками для дочки сложно. Но в целом не обращаемся к врачам, к счастью", — говорит она.
Работой Елена довольна, ее ценят. Но не секрет, что работодатели предпочитают сотрудников с российскими паспортами. Об этом знают те, кому не так повезло с трудоустройством. Попытки получить российское гражданство Елена предпринимала. Пока безрезультатно, не прошла по квоте на РВП (разрешение на временное пребывание).
Спасти комбата
"По делу Погодина мы обращались в нашу Генеральную прокуратуру, доказали, что его преследуют по политическим причинам, а уголовное дело состряпано, — говорит глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. — Киев поступает умно: он предъявляет тем, кого преследует, обвинения по общеуголовным, не политическим статьям. А по Минской конвенции о правовой помощи 1993 года Россия вроде как обязана выдавать в таких случаях. При этом Киев никого и никогда не выдает под любыми предлогами".
По ее мнению, следует пересмотреть международные обязательства Москвы. "Эти договоры заключались в другое время, при другой политической обстановке", — напоминает она.
Но теперь боевой товарищ комбата Керчи не может получить российское гражданство. "Гражданство всем давали автоматом — тем, кто находился на территории полуострова на момент референдума. Товарищ мой находился, но прописки у него не было. Раньше суды принимали показания свидетелей и справку от участкового. Теперь такой практики нет, суды отказывают. И что ему делать? На работу толком не устроишься, есть угроза выдачи украинской стороне. А должностные лица разные попадаются. Можно вспомнить того же Коржа — ополченца Сергея Коржова, ему просто порвали справку о временном убежище на территории России. И они в ожидании участи до сих пор под стражей", — приводит пример комбат.
"Справок не найдете"
Депутат объясняет, что жителям постсоветских республик не всегда доступен и такой путь к гражданству, как программа добровольного переселения соотечественников. "Она превратилась в рекрутинг трудовых ресурсов. Ее отдали на откуп регионам, именно они платят за обустройство, берут обязательства перед теми, кого привлекают. Соответственно, они вербуют тех, кто им нужен, например, врачей. А тем, кто им не нужен, скажем инженерам, отказывают, будь они хоть трижды соотечественниками. Эта программа не позволяет вместить всех желающих, она не работает в полном объеме, не удовлетворяет всех потребностей", — поясняет парламентарий.
"Их рассматривают как лишних едоков, тех, кто разорят нашу пенсионную систему. Это выдумка — среди переселяющихся всего шесть процентов пенсионеров. Остальные — трудоспособные, они могут платить налоги и сами зарабатывать себе на жизнь", — резюмирует он.
По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2014-го по август 2017 года о предоставлении убежища российские власти попросили около 430 тысяч граждан Украины. В марте 2017-го заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что Россия приняла два с половиной миллиона беженцев с Украины.