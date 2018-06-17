Калининградские власти помогут нигерийским болельщикам вернуться в Москву

КАЛИНИНГРАД, 17 июн — РИА Новости. Калининградские власти прилагают усилия, чтобы отправить в Москву группу нигерийских болельщиков, которые приезжали в Калининград поболеть за свою сборную на чемпионате мира по футболу, но не оформили документы на обратную дорогу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"Несколько десятков граждан Нигерии планировали 17 июня добраться из Калининграда в Москву на бесплатном поезде. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения ФИФА, они не оформили необходимые для проезда документы, вследствие чего в поезд их не пустили. Всех нигерийцев, вынужденных остаться в Калининграде, разместили в гостиницах. Сейчас решается вопрос их отправки в Москву самолетами. Делается все возможное, чтобы им помочь", — сообщили в правительстве.

Калининградская область не имеет общих границ с остальной территорией России, граничит со странами Европейского Союза – Литвой и Польшей, имеет выход к Балтийскому морю. Для проезда из Калининграда в другие российские города на поезде россияне оформляют упрощенный транзитный документ, граждане других стран должны иметь визу для проезда по территории стран ЕС.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Сборные Хорватии и Нигерии сыграли 16 июня (сборная Хорватии со счетом 2:0 обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа), 22 июня предстоит матч Сербия-Швейцария, 25 июня сыграют команды Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.