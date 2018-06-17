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Общество

Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы

21:3417.06.2018
(обновлено: 21:54 17.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЖенщина на почтамтеЖенщина на почтамте
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Будущая реформа предполагает отказ от существующей балльной системы расчета пенсий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Она отметила, что с 2019 года в соответствии с новыми решениями размер пенсии должен составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", — сказала она.

"Новая инфраструктура"

Взамен действующей системы правительство разрабатывает новый механизм формирования пенсионных накоплений, сообщила вице-премьер.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — пояснила Голикова.

Кроме того, власти работают над совершенствованием системы найма. В ближайшее время Роструд примет меры в отношении работодателей, которые пытаются уволить человека перед выходом на пенсию или не принимают на работу из-за возраста.

"Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции", — сказала Голикова.

"Все останется как есть"

Вице-премьер уточнила, что будущий закон не затронет интересы работающих пенсионеров и военнослужащих.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"У них все останется как есть. Если они уже пенсионеры, то их пенсия будет расти. Если работающие, то они получают зарплату, и мы будем удерживать уровень зарплаты, который достигнут в соответствующей индексации по инфляции. Для тех, кто будет выходить в переходном периоде, для них тоже пенсия будет расти такими же темпами, как заложено сейчас", — сказала она.

Голикова также отметила, что действие реформы не распространяется на работников вредных производств, социальных пенсионеров, многодетных матерей и пенсионеров-чернобыльцев.

Пенсионная реформа

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Общество
Комментарии
28 пользователей оставили 42 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Владимирович Ельцин
Когда нет денег и желания платить людям достойную пенсию правительство начинает реформы с обещаниями что вот ещё чуть-чуть и всё наладится. Увы за 25 лет лучше не стало.
21:38
17.06.2018
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Djordan_1980
Супер!!! В Москве едят мясо, в селе капусту, вместе мы едим голубцы!!!
21:38
17.06.2018
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