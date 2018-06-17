МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Будущая реформа предполагает отказ от существующей балльной системы расчета пенсий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что с 2019 года в соответствии с новыми решениями размер пенсии должен составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", — сказала она.

"Новая инфраструктура"

Взамен действующей системы правительство разрабатывает новый механизм формирования пенсионных накоплений, сообщила вице-премьер.

"Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — пояснила Голикова.

Кроме того, власти работают над совершенствованием системы найма. В ближайшее время Роструд примет меры в отношении работодателей, которые пытаются уволить человека перед выходом на пенсию или не принимают на работу из-за возраста.

"Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции", — сказала Голикова.

"Все останется как есть"



Вице-премьер уточнила, что будущий закон не затронет интересы работающих пенсионеров и военнослужащих.

"У них все останется как есть. Если они уже пенсионеры, то их пенсия будет расти. Если работающие, то они получают зарплату, и мы будем удерживать уровень зарплаты, который достигнут в соответствующей индексации по инфляции. Для тех, кто будет выходить в переходном периоде, для них тоже пенсия будет расти такими же темпами, как заложено сейчас", — сказала она.

Голикова также отметила, что действие реформы не распространяется на работников вредных производств, социальных пенсионеров, многодетных матерей и пенсионеров-чернобыльцев.

Пенсионная реформа

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.