Выдра Гарри из Сочи предсказал победу России над Египтом на ЧМ-2018

СОЧИ, 17 июн — РИА Новости. Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предрек сборной России победу над командой Египта в матче чемпионата мира по футболу, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости заместитель директора ООО "Сочинский аквариум" Жанна Зазина.

"Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз – в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны", — рассказала Зазина.

Ранее Гарри предсказал результат матча Россия – Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.

Ранее результаты матчей чемпионата мира по футболу в России уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка, бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра, а также коза Забияка из зоопарка Самары.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная РФ в четверг одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве. Встреча завершилась со счетом 5:0.