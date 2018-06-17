Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. При расчете пенсий в РФ от системы баллов предполагается отказаться, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Голикова, после реплики ведущего о том, что от балльной системы нужно уходить.

По ее словам, с 2019 года, согласно новым изменениям в пенсионной реформе, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", — сказала вице-премьер.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.