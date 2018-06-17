В Сети восхитились запуском спутника "Глонасс-М"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились кадрами запуска ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Не все очевидцы сразу поняли, что произошло. Часть из тех, кто наблюдал за полетом ракеты, приняли ее за НЛО.
Сегодня в ночном небе Ярославля можно было увидеть вот такую странную, но красивую штуку.— Natalia Smirnova (@Natalia_Revival) 17 июня 2018 г.
Нет, это не загадачное НЛО с пришельцами 😂 это всего лишь след, который оставила ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовавшая с космодрома "Плесецк". pic.twitter.com/97hfMQYmjz
Наблюдать за полетом ракеты могли жители европейской части России. Вот так он выглядел в Казани.
За полетом также следили в Нижнем Новгороде и Ульяновске
Некоторым из очевидцев удалось даже записать видео.
При это все, кому посчастливилось наблюдать за запуском ракеты, отмечают необычайную красоту этого зрелища.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.