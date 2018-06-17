В Сети восхитились запуском спутника "Глонасс-М"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились кадрами запуска ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".

Не все очевидцы сразу поняли, что произошло. Часть из тех, кто наблюдал за полетом ракеты, приняли ее за НЛО.

Сегодня в ночном небе Ярославля можно было увидеть вот такую странную, но красивую штуку.

Нет, это не загадачное НЛО с пришельцами 😂 это всего лишь след, который оставила ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовавшая с космодрома "Плесецк". pic.twitter.com/97hfMQYmjz — Natalia Smirnova (@Natalia_Revival) 17 июня 2018 г.

​Наблюдать за полетом ракеты могли жители европейской части России. Вот так он выглядел в Казани.

Публикация от Тим Сафин (@tim.safin) 16 Июн 2018 в 3:05 PDT

За полетом также следили в Нижнем Новгороде и Ульяновске

Публикация от Леонид Князев (@mcknyazev) 17 Июн 2018 в 4:44 PDT

Публикация от ©axiell Алексей Тырин (@axiell76) 17 Июн 2018 в 12:27 PDT

Некоторым из очевидцев удалось даже записать видео.

Публикация от Татьяна Соина💛💚💗❤💙💜💟💖 (@tatiana_s120) 17 Июн 2018 в 4:32 PDT

Публикация от 👑Кариша👑 (@ka_rina06) 17 Июн 2018 в 12:33 PDT

При это все, кому посчастливилось наблюдать за запуском ракеты, отмечают необычайную красоту этого зрелища.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.