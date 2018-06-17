Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Медведев отметил, что работники здравоохранения обладают "особенными качествами": терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли.
Премьер подчеркнул, что страна гордится успехами российских медицинских работников, благодаря которым удаётся побеждать тяжёлые болезни и обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.
"Удачи вам, новых достижений. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" — заключил он.