Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей. Всей своей жизнью и работой вы подтверждаете это, когда помогаете людям стать счастливыми родителями, преодолеть болезнь, обрести надежду на исцеление. Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что работники здравоохранения обладают "особенными качествами": терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли.

Премьер подчеркнул, что страна гордится успехами российских медицинских работников, благодаря которым удаётся побеждать тяжёлые болезни и обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

"Удачи вам, новых достижений. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" — заключил он.