Собянин о собаке, которую взял из приюта: ему все равно, что я мэр

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пес Джоуи, которого он взял из приюта, чувствует себя превосходно.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта пса по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре, где проходили мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".

"Ему все равно, что я мэр", — пошутил он во время общения с волонтерами в своем избирательном штабе, отметив, что животное ведет себя совершенно раскованно.

"Чувствует себя превосходно", — добавил он.