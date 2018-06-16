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Общество

Правительство внесло в Госдуму проект повышения пенсионного возраста

13:5216.06.2018
(обновлено: 13:58 16.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы. Архивное фотоЗдание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о пенсионной реформе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кудрин рассказал об экономии от повышения пенсионного возраста
Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

"Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин", — говорится в сообщении.

Целью законопроекта называется повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни. 

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обусловлена выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Переходный период

Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2019 года. Документ предусматривает переходный период до 2034 года — в это время пенсионный возраст каждый год будет увеличиваться на год. 

Посетитель в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Минтруде объяснили необходимость повышения пенсионного возраста женщин
То есть мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право на пенсию в 2020-м — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно, и так далее.

Кроме того, в законопроекте предлагается повысить возраст, по достижении которого назначаются не только страховые, но и другие виды пенсий.

В качестве компенсации предлагается предоставить россиянам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 — для женщин), право выхода на пенсию на два года раньше.

Эти изменения не затронут тех, чья работа связана с опасными и вредными условиями труда, а также тех, кому пенсию назначают ранее общеустановленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Когда рассмотрят законопроект

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что нижняя палата может рассмотреть пенсионную реформу еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут.

Посетитель в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пенсии в 2019 году планируют проиндексировать дважды
По его словам, в понедельник, 18 июня, Совет Думы рассмотрит вопрос и направит законопроект в региональные законодательные собрания.

"Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении", — сказал Володин.

Через месяц после этого документ может рассмотреть думский комитет по труду и социальной политике, сообщил РИА Новости его глава Ярослав Нилов.

Повысить качество жизни

Помимо пенсионной реформы, правительство также внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Эти изменения должны обеспечить новое качество экономического роста и повысить уровень жизни людей, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. 

Сотрудник во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минтруд пообещал, что продолжительность жизни вырастет к концу реформ
По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии — а это одна из главных задач правительства на ближайшие годы. Все средства, полученные благодаря реформам, пойдут в социальную сферу, особенный упор сделают на здравоохранение.

"Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров", — заявил Силуанов на заседании трехсторонней комиссии.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила необходимость предстоящей реформы тем, что численность трудоспособного населения ежегодно сокращается в России на 400 тысяч человек. При этом каждый год получают право на пенсию 1,5-1,6 миллиона человек.

Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Силуанов: пенсионная и налоговая реформы обеспечат высокое качество жизни
Голикова отметила, что пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже со следующего года.

"Это абсолютно распространится на всех граждан, на всех наших пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту", — сказала она в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

В 2019 году, пояснила вице-премьер, пенсии увеличатся в среднем на тысячу рублей. "Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год", — сказала она.

Впоследствии эта сумма будет индексироваться в установленном порядке, добавила Голикова.

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© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Общество
Комментарии
57 пользователей оставили 81 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vladimir.andreevich76
Что нужно сделать гражданам РФ, чтоб правительство слышало и учитывала воле изъявление граждан ?может референдум сделать ,по актуальным вопросам(повышения НДС,цен на бензин, повышения пенсионного возраста, нужно сокращение зарплат правительства и депутатов до 10 кратных МРОТ,пенсии им как простым гражданам) куда обращаться ,какой документ нужен (заявление ,требование, образец его) какое количество под этим заявлением должно быть подписей или количество заявлений от граждан ( поэтапно) ,какой есть законный способ ,Чтоб "слуги народа" были слугами ,а не хозяевами.,нужен такой механизм законный ,чтоб позволял требовать исполнения воли народа!
14:09
16.06.2018
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A. V.
А вы уверенны, что эту команду истребителей собственного народа, народа за чей счет они и их семьи жируют, можно называть правительством?
14:07
16.06.2018
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Матч окончен
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1
Австралия
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Аргентина
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