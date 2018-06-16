Правительство внесло в Госдуму проект повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о пенсионной реформе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

"Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин", — говорится в сообщении.

Целью законопроекта называется повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обусловлена выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Переходный период

Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2019 года. Документ предусматривает переходный период до 2034 года — в это время пенсионный возраст каждый год будет увеличиваться на год.

То есть мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право на пенсию в 2020-м — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно, и так далее.

Кроме того, в законопроекте предлагается повысить возраст, по достижении которого назначаются не только страховые, но и другие виды пенсий.

В качестве компенсации предлагается предоставить россиянам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 — для женщин), право выхода на пенсию на два года раньше.

Эти изменения не затронут тех, чья работа связана с опасными и вредными условиями труда, а также тех, кому пенсию назначают ранее общеустановленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Когда рассмотрят законопроект

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что нижняя палата может рассмотреть пенсионную реформу еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут.

По его словам, в понедельник, 18 июня, Совет Думы рассмотрит вопрос и направит законопроект в региональные законодательные собрания.

"Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении", — сказал Володин.

Через месяц после этого документ может рассмотреть думский комитет по труду и социальной политике, сообщил РИА Новости его глава Ярослав Нилов.

Повысить качество жизни

Помимо пенсионной реформы, правительство также внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Эти изменения должны обеспечить новое качество экономического роста и повысить уровень жизни людей, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии — а это одна из главных задач правительства на ближайшие годы. Все средства, полученные благодаря реформам, пойдут в социальную сферу, особенный упор сделают на здравоохранение.

"Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров", — заявил Силуанов на заседании трехсторонней комиссии.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила необходимость предстоящей реформы тем, что численность трудоспособного населения ежегодно сокращается в России на 400 тысяч человек. При этом каждый год получают право на пенсию 1,5-1,6 миллиона человек.

Голикова отметила, что пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже со следующего года.

"Это абсолютно распространится на всех граждан, на всех наших пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту", — сказала она в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

В 2019 году, пояснила вице-премьер, пенсии увеличатся в среднем на тысячу рублей. "Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год", — сказала она.

Впоследствии эта сумма будет индексироваться в установленном порядке, добавила Голикова.