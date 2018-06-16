МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей четвёртого международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование. Инновации", который проходит в Крыму, и отметил важность мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш форум, который вырос из известной, авторитетной международной библиотечной конференции "Крым", по праву считается важным, заметным событием для представителей научных, образовательных организаций, профильных общественных объединений, специалистов гуманитарной сферы", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что ежегодно на форуме на серьёзном экспертном уровне обсуждаются актуальные профессиональные проблемы, строятся планы на будущее, которые связаны прежде всего с активным внедрением новых технологий и инновационных практик в музеи, театры, другие учреждения.

"Такой подход в полной мере отвечает запросам времени, позволяет значительно расширить возможности вашей работы", — подчеркнул президент России.

Он также выразил уверенность, что форум послужит продуктивному обмену позитивным опытом и пройдёт в атмосфере творчества, а его рекомендации обязательно будут востребованы.

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