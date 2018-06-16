Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, сообщает пресс-служба правительства.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

"Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин", — говорится в сообщении.

Как пояснял премьер ранее, реформа начнется с 2019-го и будет поэтапной: достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата может рассмотреть законопроект еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.