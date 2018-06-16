МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Доход российского пенсионера увеличится в 2019 году приблизительно на 12 тысяч рублей в год, пакет реформ, предложенных правительством, поможет эту меру осуществить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год в 2019 году", — сказала Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По ее словам, впоследствии эта сумма будет индексироваться в установленном порядке. "Эти средства каждый год будут включаться в базу пенсионного обеспечения для целей последующего увеличения пенсий уже пенсионерам, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте с переходным периодом", — пояснила Голикова.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.