Топилин назвал сроки внесения законопроекта о пенсионной реформе в Госдуму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пакет предложений правительства РФ по налоговой и пенсионной реформам будет внесён в Госдуму сразу после его рассмотрения на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.
Российская трехсторонняя комиссия — координационный орган, регулирующий социально-трудовые отношения и согласующий интересы трех сторон: общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и правительства России.
В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.