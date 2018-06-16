Топилин назвал сроки внесения законопроекта о пенсионной реформе в Госдуму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пакет предложений правительства РФ по налоговой и пенсионной реформам будет внесён в Госдуму сразу после его рассмотрения на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Главное — зафиксировать эту процедуру. (РТК) должна рассмотреть. Это предусмотрено и законодательством, и Генеральным соглашением. И сразу внесём", — сказал Топилин журналистам.

Российская трехсторонняя комиссия — координационный орган, регулирующий социально-трудовые отношения и согласующий интересы трех сторон: общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и правительства России.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.