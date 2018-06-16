Вестибюль станции метро "Третьяковская" в Москве закрыли на два дня

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В связи с монтажом навеса вестибюль станции метро "Третьяковская" в Москве закрыт на два дня, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"Для монтажа металлоконструкций навеса над лестничным сходом с 16 июня на два дня закроется вестибюль станции "Третьяковская" (выход к улице Малая Ордынка). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции "Новокузнецкая", — отмечается в сообщении.

В обычном режиме эта станция возобновит работу в 5.30 утра 18 июня, уточнили в пресс-службе.

Также в метрополитене обратили вынимание, что для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.