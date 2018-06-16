Три станции Московского метрополитена изменят режим работы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Режим доступа к вестибюлям станций метро Москвы "Марьино", "Люблино" и "Новогиреево" будет изменен в связи с ремонтом, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"Для ремонта в пассажирской зоне с 15 июня будет изменён режим работы станций метро "Марьино", "Люблино" и "Новогиреево". На указанных станциях на выходных, а также в вечернее время по будням будет закрыто по одному из вестибюлей", — говорится в сообщении.

Как сообщается, с 22.00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня и с 22.00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня 2018 года будут закрыты южный вестибюль станции "Люблино" и северный вестибюль станции "Марьино". Также указанные вестибюли будут закрыты ежедневно с 22.00 и до открытия метрополитена на следующий день с 18 до 22 и с 25 по 29 июня.

"С 23.00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня, с 23.00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня и с 23.00 29 июня до открытия метрополитена 2 июля будет закрыт западный вестибюль станции "Новогиреево". Также указанный вестибюль будет закрыт ежедневно с 23.00 до открытия метрополитена на следующий день с 18 по 22 июня, с 25 по 29 июня и с 2 по 6 июля", — уточнили в пресс-службе.

На всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым, отмечается в сообщении.