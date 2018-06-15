Силуанов рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2019 году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рост пенсий в РФ в 2019 году будет на 2 процентных пункта или даже выше, чем инфляция, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

Кабмин на заседании в четверг принял решение об увеличении НДС в РФ с 18 до 20% с 2019 года. При этом Силуанов отмечал, что повышение НДС — инфляционное решение.

"Уверяю Вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше. Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около 1 тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен", — сказал Силуанов.

По словам Силуанова, рост инфляции по итогам 2018 года будет около 3%. В соответствии с действующим законодательством пенсии в РФ индексируются по уровню инфляции предыдущего года. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в четверг, что пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 февраля, а затем с 1 апреля.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.

Медведев говорил, что в отношении нынешних пенсионеров в связи с реформой пенсионной системы ничего не меняется, "благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти, ориентировочно на тысячу рублей в год". Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им другие социальные выплаты, добавил Медведев.