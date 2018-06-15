Минтруд: сейчас трудоспособный возраст выше установленного пенсионного

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 30% людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсий данный показатель гораздо выше, говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Минтрудом.

Пакет законопроектов по пенсионной и налоговой реформам в РФ опубликован в пятницу на сайте профсоюзной стороны в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее сообщалось, что заседание РТК пройдет 16 июня, комиссия должна будет оценить предложения правительства.

"Уже сейчас 30% людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсий данный показатель гораздо выше. Значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижению 65 лет", — следует из пояснительной записки.

Отмечается, что назначение страховых пенсий в настоящее время в РФ является не столько результатом выхода с рынка труда, сколько началом получения пенсионных выплат, и "фактически трудоспособный возраст выше общеустановленного пенсионного возраста".

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.