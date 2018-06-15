Минтруд: сейчас трудоспособный возраст выше установленного пенсионного

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 30% людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсий данный показатель гораздо выше, говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Минтрудом.опубликован в пятницу на сайте профсоюзной стороны в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее сообщалось, что заседание РТК пройдет 16 июня, комиссия должна будет оценить предложения правительства.
"Уже сейчас 30% людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсий данный показатель гораздо выше. Значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижению 65 лет", — следует из пояснительной записки.
Отмечается, что назначение страховых пенсий в настоящее время в РФ является не столько результатом выхода с рынка труда, сколько началом получения пенсионных выплат, и "фактически трудоспособный возраст выше общеустановленного пенсионного возраста".