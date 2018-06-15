Из Калининграда хотят запустить двухэтажные поезда до Москвы и Петербурга

КАЛИНИНГРАД, 15 июн — РИА Новости. Калининградские власти надеются до конца года запустить в направлении Москвы и Санкт-Петербурга двухэтажные железнодорожные составы, сообщила журналистам министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.
Калининградская область не имеет общих границ с остальной территорией России, граничит с странами Евросоза – Польшей и Литвой, имеет выход к Балтийскому морю. Область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, завоеванной советскими войсками во время Великой Отечественной войны. В 1946 году по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии перешла Польше, часть — со столицей городом Кенигсберг – СССР.
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