В Минтруде объяснили необходимость повышения пенсионного возраста женщин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Необходимость повышения пенсионного возраста у женщин на 8 лет объясняется изменением ее статуса в обществе, говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Минтрудом.

Пакет законопроектов по пенсионной и налоговой реформам опубликован в пятницу на сайте профсоюзной стороны в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Кабмин РФ в четверг одобрил законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (в 2028 году) и до 63 лет для женщин (в 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно, начнется оно с 2019 года. Как заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов, основной компенсацией от повышения пенсионного возраста станет рост реальных пенсий.

"Условия труда, рынок труда, продолжительность жизни населения России изменились, но параметры пенсионной системы в России (СССР) не пересматривались. Необходимо также учитывать факторы, свидетельствующие о необходимости сближения пенсионного возраста мужчин и женщин, такие как необходимость обеспечения гендерного равенства, необходимость увеличения размеров пенсий женщинам, изменение статуса женщины в обществе, в том числе связанное с равным распределением домашней нагрузки на членов семьи", — говорится в тексте законопроекта.

Отмечается также, что за последние 15-20 лет решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран, в том числе бывших республик СССР. Таким образом, согласно законопроекту, пенсионная система должна быть "адекватной современному экономическому развитию РФ и соответствовать международным стандартам".