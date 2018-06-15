В Волгограде закрыли лодочную станцию, откуда вышел попавший в ЧП катамаран

ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. В Волгограде закрыли лодочную станцию ООО "Пристань", откуда вышел потерпевший 11 июня крушение катамаран, сообщили РИА Новости в госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

Ранее владельца лодочной станции ООО "Пристань" Леонида Жданова арестовали на два месяца по подозрению в том, что он не предотвратил выход на воду катамарана.

"Стоянка судов ООО "Пристань" закрыта до устранения недостатков", — сказали в ГИМС.

Вечером в 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.