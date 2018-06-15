Домам по реновации могут увеличить число парковочных мест

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рабочая группа при Госдуме по реализации программы реновации в Москве обратится в Минстрой России с просьбой учитывать при проектировании дворов новых домов норматив по количеству парковок за 2016 год, предполагающий большее число машино-мест, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу.

В пятницу в Госдуме состоялось очередное заседание рабочей группы, в ходе которого был поднят вопрос о проектировании дворов в новых домах и соседних территорий, в частности, о количестве парковочных мест.

"Речь идет о нормативах по парковкам по количеству машин на количество жителей в доме. Сейчас обязательным является норматив 2011 года, а есть норматив 2016 года, в котором больше машин", — пояснил РИА Новости Толстой.

"Давайте напишем обращение в Минстрой России, чтобы новый министр рассмотрел этот вопрос", — сказал Толстой в ходе заседания рабочей группы.

Программа реновации жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (5 тысяч домов) и строительство за счет города не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. В 2018 году по программе планируется ввести в эксплуатацию 30 домов.